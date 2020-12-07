Кудрин прокомментировал выстрел Чубайса из гаубицы. Фото: фейсбук Анатолия Чубайса

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал опубликованный снимок Анатолия Чубайса в Facebook со стрельбой из гаубицы.

Накануне экс-глава "Роснано" разместил фото в социальной сети, на котором он делает выстрел от Петропавловской крепости "в ознаменование новой миссии".

- Похожа на гаубицу 122 мм, Д-30. По военной специальности нас на таких учили, - написал Кудрин, и сразу же признался, что не заметил подпись к посту, где уже была указана модель артиллерийского оружия.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса специальным представителем главы государства по связям с международными организациями.

В документа также говорится, что теперь должность Чубайса будет нацелена на "достижение целей устойчивого развития" в интересах страны.

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