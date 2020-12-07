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Трамп может пропустить инаугурацию Байдена

Действующий американский лидер нашел себе более важные дела, сообщают местные издания
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Трамп может пропустить инаугурацию Байдена

Трамп может пропустить инаугурацию Байдена

Фото: REUTERS

Действующий американский президент Дональд Трамп не планирует оставаться в Белом доме в день инаугурации демократа Джозефа Байдена 20 января.

Как сообщает портал Axios, республиканец, скорее всего, улетит из резиденции на вертолете, а затем отправиться на самолете Air Force One во Флориду.

По данным издания, Трамп не намерен ни приветствовать Байдена в Белом доме, ни присутствовать на инаугурации. А во Флориду он отправится для выступления на масштабном митинге перед сторонниками. предполагается, что именно там он объявит о том, что планирует баллотироваться в президенты в 2024 году.

Кроме этого, Axios полагает, что республиканец намеренно собирается создать ситуацию, при которой все внимание телезрителей будет разорвано между двумя важными церемониями инаугурацией Байдена и его выступлением. Трамп также намерен бороться за пост главы государства и планирует оспаривать решение в судах.