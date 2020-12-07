Девушка заметила изменения в организме и обнаружила у себя коронавирус в прямом эфире Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Америке девушка случайно во время прямой трансляции в TikTok обнаружила у себя симптомы коронавируса. Об этом необычном инциденте сообщила газета New York Post.

Оказалось, что 19-летняя Мэрин Шорт тестировала кофе из Starbucks. При этом, американка добавила в свой напиток большое количество разных ингредиентов, том числе ванильный и карамельный сиропы.

Однако самое странное произошло, когда Мэрин опробовала свой заказ - девушка не почувствовала вкуса напитка.

- У него нет вкуса, - с пренебрежением сказала девушка, и с ужасом осознала, о чем может свидетельствовать такие изменение в организме. - Почему я его не чувствую? У меня ковид?

Этот ролик оказался вирусным, запись собрала более 700тысяч лайков пользователей. Спустя некоторое время Шорт опубликовала новое видео, в котором сообщила поклонникам, что результаты ее теста на covid-19 оказались положительными.