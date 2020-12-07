Последние новости на утро 7 декабря 2020: В США объяснили механизм "акустической атаки" против дипломатов на Кубе

Важные новости утра Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последние новости на утро 7 декабря 2020 года: Предполагаемые "акустические атаки" против дипломатов США на Кубе и в Китае были совершены с помощью направленного радиочастотного излучения, говорится в отчете Национальной академии наук, инженерии и медицины Америки. В документе отмечается, что ученые рассматривали в числе возможных механизмов атаки импульсное радиочастотное излучение, различные инфекции, а также химвоздействие и психологические проблемы. В результате исследователи назвали наиболее вероятной причиной возникновения ухудшения состояния здоровья самую первую из списка.

Рейс Москва - Нью-Йорк задержали по прибытии в международном аэропорту имени Джона Кеннеди из-за возможного "минирования". Пассажиров вместе с багажом отправили на досмотр с собаками. К счастью, угроза оказалась ложной.

Число случаев заражения коронавирусом в мире увеличилось до 67 004 543. От болезни скончались 1 535 038 человек, а более 43 миллионов пациентов вылечились.

В Гидрометцентре предупредил россиян о приближении антициклона. По словам синоптиков, он накроет Европейскую част страны из-за чего там установится неизменчивая, солнечная и морозная погода до конца недели.

Портал Axios сообщил, что Дональд Трамп может пропустить инаугурацию нового американского лидера Джо Байдена. Республиканец не планирует оставаться в Белом доме и, скорее всего, улетит на митинг во Флориду.