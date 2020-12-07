Иммунолог назвал самое частое последствие коронавируса

Врач рассказал, что среди последствий перенесенного коронавируса самые частые связаны с изменением артериального давления Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Одним из самых массовых последствий коронавируса стало изменение артериального давления, сообщил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Врач объяснил, что коронавирус поражает сосудистую систему. Поэтому, у пациентов, перенесших коронавирус, возможно снижения эластичности сосудистых стенок по всему организму. Именно из-за него происходит повышение артериального давления.

- Васкулиты - это воспаления внутренней оболочки сосудов. Последствия этих васкулитов заключаются в том, что вокруг мелких сосудов остаются клетки воспаления. То есть воспаление закончилось, а клетки вокруг сосудов так и остались. И с течением времени эти клетки вызывают разрастание коллагена — сосуды становятся менее эластичными, чем были до заболевания, - уточнил Владимир Болибок в беседе с изданием "Лента.ру".