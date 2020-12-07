В Госдуме объяснили, почему рублевым накоплениям россиян ничего не грозит

В Госдуме посоветовали в чем хранить сбережения Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Госдуме объяснили, есть ли риски для рублевых накоплений россиян. По мнению председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, предпосылок для обесценивания российской валюты нет.

От отметил, что сейчас рубль, наоборот, укрепляется.

- Если отбросить геополитически факторы, всё свидетельствует в пользу потенциального укрепления рубля. Ничего драматического нет, — подчеркнул депутат в беседе с NEWS.ru.

Положительно на российской валюте скажется старт вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Пандемия пойдет на спад, начнется восстановление мировой экономики, повысится спрос на нефть, все это приведет к укреплению рубля.

Он подчеркнул, что если и существуют риски, то только связанные с геополитическими факторами.

- Это вопрос большой политики, которой будет придерживаться Байден. Более предсказуемая, здравомыслящая политика позитивно отразится на курсе российской валюты, - отметил парламентарий.

По его прогнозам, у рубля есть потенциал для роста и укрепления. Так что нет никаких опасений для хранения денег в рубле, тем более выгодно держать средства в той валюте, в которой они будут тратиться.

- В любом случае, риски лучше распределять, поэтому нормальная ситуация, когда сбережения вкладываются в разные валюты, облигации крупных компаний и ОФЗ. Это гарантированная окупаемость, гарантированная возвратность, неплохая доходность, - отметил депутат.

А вот вложения в недвижимость с целью сохранения средств, не оправдано. Анатолий Аксаков отметил, что «рынок перегрет и переоценен». Стоимость недвижимости упадёт, как только завершиться программа льготного ипотечного кредитования.

Тем временем в ЦБ посчитали, что доля безналичных операций в конце этого года может превысить 70%. От использования "живых" денег россияне отказались из-за коронавируса, пишет газета "Известия".