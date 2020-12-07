Врач объяснил, как природный и искусственный иммунитет защищает человека от коронавируса

Иммунолог рассказал, как приобретённый и врождённый иммунитеты предотвращают заражение вирусами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помешать заражению коронавирусом могут два уровня иммунной защиты: природный и искусственный. Для защиты от коронавируса необходимы как природный врождённый иммунитет, так и приобретённый искусственно - с помощью вакцинации. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры микробиологии с вирусологией и иммунологией Ярославского медицинского университета Андрей Цветков.

Специалист сообщил в интервью радио Sputnik, что вакцинация не может дать абсолютную защиту от вируса при отсутствии нормального видового врождённого иммунитета.

- Иммунитет является первым защитным барьером для любой инфекционной патологии. Но у каждого из нас свой иммунитет, и он очень сильно варьируется в процессе жизни человека в зависимости от воздействия разных факторов, - отметил Цветков.

Врач также рассказал, что второй уровень защиты, сформированный после вакцинации, должен "научить организм правильно реагировать на болезнь" и смягчить негативное влияние внешних факторов на естественный иммунитет человека.

Учёный также объяснил, что вакцинация - "это малая болезнь", с помощью которой организм человека проходит тренировку перед встречей с настоящим вирусом и подготавливает все специфические механизмы защиты.