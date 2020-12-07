Организатор мероприятий подсказала идеи для празднования Нового года дома
Фото: EAST NEWS
Организатор мероприятий из Санкт-Петербурга Вероника Теплякова подсказала идеи для празднования Нового года в домашних условиях.
Из-за ограничений по коронавирусу большинство россиян в этом году выберут домашний праздник, так как кафе и рестораны будут закрыты в ночное время.
Тематический праздник
Если ваша компания готова экспериментировать и позитивно воспринимает стилизованные вечеринки, то подойдет тематический Новый год.
- Стиляги, гавайская вечеринка, маскарад, любая костюмированная вечеринка, для которой можно спокойно сделать наряды своими руками, — пояснила Вероника.
Создавать костюмы может каждый член семьи, неплохо покопаться в шкафах и отыскать прошлогодние маскарадные костюмы или наряды, оставшиеся от бабушек.
Вечер национальной кухни
Любителям путешествовать подойдет гастрономическая вечеринка. Например испанская, средиземноморская, китайская, японская, русская или американская.
- Возьмите любую по душе, пригласите друзей, каждый приготовит что-то свое отдельное. И у вас будет большой стол, - советует эксперт.
Если украсите дом флажками и тематическими картинками выбранной страны, то это добавит колорита.
Настольные игры
Новый год в России традиционно связан с застольем. Если есть желание, то можно организовать настольные игры для участников праздника.
Например, предложить сыграть в новогоднюю Мафию, но вместо «убийцы» можно ввести персонаж Деда Мороза, а все будут угадывать, кто же это.
Скорее всего, такая игра окажется по вкусу не только взрослым, но и детям.
Тайный Санта
Еще одна добрая традиция, которая позволит разнообразить праздник. Дарить подарки всем участникам вечеринки накладно, но Тайный Санта может помочь.
Стоит обговорить с гостями максимальную сумму подарка, но никто не знает, кому именно достанется его презент. Существуют специальные сервисы, которые рандомно распределяют участников.
- Все будут одарены подарками, но не будут знать, кто Санта, — рассказала Вероника Пятому каналу.
После обмена подарков можно устроить «угадайку» и вычислить, кто был чьим Сантой.
Караоке, музыка и танцы
Это вариант активного проведения праздника. После застолья можно устроить танцы, караоке, провести конкурс на лучшую песню.
- Главное в празднике — это живые эмоции, постарайтесь максимально настроиться на событие, тогда встреча Нового года не будет омрачена никакими ограничениями, - заключила эксперт.
Встречать 2021 год дома будут не только простые россияне, но и многие знаменитости. ряд артистов наотрез отказались участвовать в "голубых огоньках", пишет ФАН.