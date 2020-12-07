Организатор мероприятий подсказала идеи для празднования Нового года дома Фото: EAST NEWS

Организатор мероприятий из Санкт-Петербурга Вероника Теплякова подсказала идеи для празднования Нового года в домашних условиях.

Из-за ограничений по коронавирусу большинство россиян в этом году выберут домашний праздник, так как кафе и рестораны будут закрыты в ночное время.

Тематический праздник

Если ваша компания готова экспериментировать и позитивно воспринимает стилизованные вечеринки, то подойдет тематический Новый год.

- Стиляги, гавайская вечеринка, маскарад, любая костюмированная вечеринка, для которой можно спокойно сделать наряды своими руками, — пояснила Вероника.

Создавать костюмы может каждый член семьи, неплохо покопаться в шкафах и отыскать прошлогодние маскарадные костюмы или наряды, оставшиеся от бабушек.

Вечер национальной кухни

Любителям путешествовать подойдет гастрономическая вечеринка. Например испанская, средиземноморская, китайская, японская, русская или американская.

- Возьмите любую по душе, пригласите друзей, каждый приготовит что-то свое отдельное. И у вас будет большой стол, - советует эксперт.

Если украсите дом флажками и тематическими картинками выбранной страны, то это добавит колорита.

Настольные игры

Новый год в России традиционно связан с застольем. Если есть желание, то можно организовать настольные игры для участников праздника.

Например, предложить сыграть в новогоднюю Мафию, но вместо «убийцы» можно ввести персонаж Деда Мороза, а все будут угадывать, кто же это.

Скорее всего, такая игра окажется по вкусу не только взрослым, но и детям.

Тайный Санта

Еще одна добрая традиция, которая позволит разнообразить праздник. Дарить подарки всем участникам вечеринки накладно, но Тайный Санта может помочь.

Стоит обговорить с гостями максимальную сумму подарка, но никто не знает, кому именно достанется его презент. Существуют специальные сервисы, которые рандомно распределяют участников.

- Все будут одарены подарками, но не будут знать, кто Санта, — рассказала Вероника Пятому каналу.

После обмена подарков можно устроить «угадайку» и вычислить, кто был чьим Сантой.

Караоке, музыка и танцы

Это вариант активного проведения праздника. После застолья можно устроить танцы, караоке, провести конкурс на лучшую песню.

- Главное в празднике — это живые эмоции, постарайтесь максимально настроиться на событие, тогда встреча Нового года не будет омрачена никакими ограничениями, - заключила эксперт.

Встречать 2021 год дома будут не только простые россияне, но и многие знаменитости. ряд артистов наотрез отказались участвовать в "голубых огоньках", пишет ФАН.