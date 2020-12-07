Глава Минздрава предложил рассмотреть идею ограничения поездок россиян между регионами

Михаил Мурашко предложил рассмотреть новое ограничение по коронавирусу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что из-за пандемии необходимо рассмотреть возможность ограничения передвижения россиян между регионами и внутри них.

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- Вторая волна COVID-19 показывает, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определённого ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, - считает Михаил Мурашко.

Министр объяснил, опираясь на данные о неравномерной заболеваемости по регионам, что это поможет ограничить распространение коронавируса.