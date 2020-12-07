На парламентских выборах в Румынии побеждает оппозиция после подсчета 95% голосов Фото: REUTERS

Оппозиционная Социал-демократическая партия Румынии с минимальным перевесом одерживает победу на состоявшихся в минувшее воскресенье, 6 декабря, парламентских выборах. Такой результат следует из данных Центральной избирательной комиссии после обработки 95 процентов голосов.

Как передает телеканал Digi 24, социал-демократы (PSD) на данный момент набирают 29,8 процента голосов, в то время как правящая Национальная либеральная партия (PNL) получила 25,11 процента, а за объединение «Союз спасения Румынии - Партия свободы, единства и солидарности" (USR-PLUS) проголосовали 14,5 процента.

Необходимый пятипроцентный барьер должны преодолеть еще две партии, Альянс за единство румын, набравший 8,7 процента голосов, и Демократический союз венгров Румынии с 6 процентами.

В минувшие воскресенье румынские избиратели голосовали за 136 сенаторов и 329 депутатов парламента, выбирая из 7 136 кандидатов. Явка на выборах составила 32 процента, что стало самым низким показателем за последние 30 лет.