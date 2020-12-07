В Японии уничтожат еще 134 тыс. кур из-за нового очага птичьего гриппа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Японии будут уничтожены еще 134 тысяч кур. Такое решение было принято в связи с тем, что еще одна вспышка птичьего гриппа в стране была обнаружена в западной японской префектуре Хиросима.

Как передает телеканал NHK, очаг заболевания выявлен на одной из птицеферм, расположенной в городе Михара, где за минувшие выходные скончались 11 кур, а прибывшие на место специалисты подтвердили, что причиной смерти стал птичий грипп.

Отмечается, что это первый случай птичьего гриппа в Хиросиме с 2004 года.

Напомним, в начале ноября в Японии был выявлен первый случай заражения птичьим гриппом. Произошло это на птицеферме в городе Митоё, владельцам которой пришлось уничтожить более 330 тысяч кур. Затем власти запретили продавать птицу со всех ферм в радиусе 10 километров от Митоё.

На данный момент очаги птичьего гриппа с высокой патогенностью обнаружены в четырех префектурах - Фукуока, Кагава, Хёго и Миядзаки. Как писал сайт kp.ru, на фоне новых вспышек заболевания с начала ноября в стране было уничтожено уже два миллиона кур, что является максимальным количеством для одного сезона.