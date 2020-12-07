Исследование показало, что среди россиян возросла гражданская активность

Социологи ВШЭ сообщили, что россияне стали более требовательны к государству Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Социологи Высшей школы экономики заявили о росте на фоне пандемии коронавируса гражданской активности и уверенности в собственных силах среди россиян. Об этом сказано в результатах опроса "Социальное самочувствие россиян".

Сообщается, что в 2016 году подобный опрос показал, что в изменения жизни к лучшему своими силами верят лишь 22% россиян, а в 2020 году их доля выросла до 30%.

- Если раньше представителей среднего класса было больше, чем полагающихся на собственные силы, то теперь ситуация противоположная, - передаёт РБК фрагмент результатов исследования.

Кроме того, выросла с восьми до тринадцати процентов доля граждан, уверенных в своих возможностях изменить ситуацию в родном городе или селе. Для жителей микрорайонов этот показатель вырос с 13% до 18% за четыре года.

Авторы исследования также рассказали, что вера в возможность повлиять на ситуацию в доме или во дворе сравнялась с уверенностью в возможность повлиять на обстановку на работе впервые за многие годы. Доля и тех, и тех составляет 45%.

Такая динамика, по словам социологов, может указывать на развитие "глубинного" гражданского общества.