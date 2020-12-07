В России разрабатывают автоматические анализаторы для профилактики инфекций Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В России ведется разработка автоматических анализаторов для профилактики инфекционных заболеваний в местах большого скопления людей, а также на границе. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на XIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество – 2020».

По его словам, такие автоматические анализаторы уже прошли государственную регистрацию, и вскоре будут ставиться в местах массового скопления людей и на государственных границах, «на защиту нашей с вами безопасности».

Как писал сайт kp.ru, в ходе своего выступления глава Минздрава РФ предложил ограничить передвижение людей между или внутри регионов для предотвращения распространения инфекции. По его словам, возможно также введение ограничений на определенные виды деятельности, связанные с массовым скоплением людей, особенно там, где возможна гипервентиляция легких, то есть в закрытых помещениях. Также он обратил внимание на необходимость продолжить соблюдать требования личной безопасности, среди которых ношение масок и дистанцирование.