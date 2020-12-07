Взрыв заминированного автомобиля в Афганистане: более 30 человек пострадали

Взрыв заминированного автомобиля в Афганистане Фото: Twitter.com

Утром в субботу, 7 декабря, возле полицейского управления в провинции Кандагар взорвалась заминированная машина, в результате чего было ранено более 30 человек. Об этом сообщил Официальный представитель министерства внутренних дел Тарик Ариан

Как передает телеканал 1TV News на своей странице в Twitter, в результате происшествия пострадали 33 человека, среди которых 11 сотрудников службы безопасности.

Ни одна из экстремистских группировок, действующих в Афганистане, пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

В минувшую суббот, 5 декабря, трое полицейских погибли, ещё пять получили ранения в результате взрыва во все той же афганской провинции Кандагар. В тот день также был подорван автомобиль, начинённый взрывчаткой, а взрывное устройство тоже сработало возле полицейского поста. В ночь на понедельник, 7 декабря, по меньшей мере пятеро военнослужащих афганской армии погибли в результате нападения боевиков запрещённого в России радикального движения «Талибан» на контрольно-пропускной пункт в провинции Кундуз на севере страны.