Задержанных в Турции журналистов НТВ могут обвинить в шпионаже

Администрация Стамбула подтвердила, что журналистов задержали за несанкционированную съемку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российским журналистам телеканала НТВ, задержанным в Турции, могу предъявить обвинение в шпионаже.

- Но, насколько мне известно, суд пока не принял это дело к рассмотрению, - передаёт РИА Новости слова своего источника в Турции.

Сообщается также, что репортёра Алексея Петрушко и оператора Ивана Малышкина задержали за съёмку без аккредитации в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma.

Задержание российских журналистов за несанкционированную съёмку подтвердили в администрации Стамбула. Власти также отметили, что россияне останутся под стражей в течение трех дней.

Сайт KP.ru сообщал, что сотрудников программы "Центральное телевидение" на НТВ задержали в пригороде Стамбула в четверг, 3 декабря.

Вечером репортёр Петрушко прислал короткое сообщение со словами "Нас почему-то до сих пор держат", и после этого никто из них не вышел на связь и не ответил на звонки.

Телеканал НТВ заявил, что пытаются прояснить ситуацию и найти своих коллег при сотрудничестве с Министерством иностранных дел России и российским Генконсульством в Турции.