Задержанные в Турции журналистов НТВ доставлены во дворец правосудия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российским журналистам телеканала НТВ, задержанных в Стамбуле, доставили во дворец правосудия.

Как передаёт газета Hurriyet, задержанных доставили во дворец правосудия стамбульского района Чаглаян. Ранее их в течение последних четырех дней проходили процедуру допроса.

О том, какие обвинения могут быть им предъявлены, официально не сообщается. Согласно турецким законам, несанкционированные съемки на военных объектах наказываются заключением сроком от 2 до 5 лет, однако репортёру Алексею Петрушко и оператору Ивану Малышкину могут предъявить обвинение в шпионаже. В таком случае им грозит от 15 до 20 лет.

Напомним, сотрудников программы «Центральное телевидение» на НТВ задержали в пригороде Стамбула в четверг, 3 декабря за съёмку без аккредитации в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma. Вечером репортёр Петрушко прислал короткое сообщение со словами «Нас почему-то до сих пор держат», после чего никто из них не вышел на связь и не ответил на звонки.