Траты россиян в ноябре сократились на десять процентов Фото: Михаил ПАТЛИС

Траты россиян снизились на 10 процентов по итогам ноября 2020 года. Этот показатель приблизился к отметке, которая фиксировалась в мае и июне текущего года. Такие данные предоставили в аналитическом проекте Tinkoff CoronaIndex.

При общем снижении расходов, объем покупок в онлайн-каналах увеличился на 14%.

На что выросли траты с 22 по 29 ноября:

Цветы +145%,

Услуги турагентств + 61%,

Образование + 42%,

Спортивные товары +31,

Книги + 28%,

Развлечения +24%,

Салоны красоты +24%,

Одежда и обувь +15%,

Бытовая техника + 20%.

Увеличение трат на цветы связано с Днем Матери, который отмечался в последнее воскресенье ноября. А интерес к путешествиям возникает на фоне приближающегося Нового года.

- Eще в октябре увеличилось число бронирований новогодних дат. По зарубежным направлениям туры покупают на даты вплоть до мая 2021 года, но большинство приходится на декабрь—январь. По внутрироссийским направлениям есть бронирования до июля 2021 года, но большинство покупок совершается до марта, - отметила в беседе с «Известиями» представитель туроператора TUI.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный призвал россиян ответственно относиться к своим долгам. При этом депутат отметил, что число должников в стране не выросло, но так как судебные приставы стали работать качественней, показатели увеличились, пишет ФАН.