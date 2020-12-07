В Госдуме предложили организовать бесплатные ясли-сады при университетах

В России предложили открыть ясли при университетах Фото: Евгения ГУСЕВА

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил создать на базах высших учебных заведений ясли-сады, которыми могли бы пользоваться студенты. Свое обращение он направил на имя главы Минобрнауки.

Сухарев назвал похвальным желание студентов создать семью уже в период обучения. Однако появление детей порой ставит студентов в затруднительное положение, с малышом на руках сложно посещать занятия.

По словам депутата, в некоторых университетах уже сейчас есть детские сады, которые могут посещать как дети педагогов, так и дети студентов. Но такая практика в стране редка. В большинстве учебных заведений нет собственных садиков.

«В связи с этим прошу вас оценить возможность организации яслей-садов при государственных высших учебных заведениях, которыми на безвозмездной основе могли бы пользоваться студенты», — цитирует текст обращения RT.

При этом Иван Сухарев добавил, что подобные сады и ясли должны быть совершенно бесплатным для всех обучающихся на очной форме. Возможность устроить детей в сад должна быть и у бюджетников, и у тех, кто учится платно, передает телеканал «360».

Напомним, ранее в России предложили создать еще одну льготную программу – «Семейный индекс». Условия будут зависеть от деятельности каждой отдельной семьи, как ячейки общества, передает Москва 24.