В России от коронавируса вылечились 18 850 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки выявлено 28 142 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся в стране достигло 2 488 912. Оперштаб также сообщает, что среди новых заболевших 20,6% не имели никаких симптомов коронавируса.

Наибольшее число заражённых зафиксировано в Москве, где выявлено 7 279 новых заболевших, в Санкт-Петербурге выявлен 3 741 случай заражения, а в Московской области коронавирусом заболели ещё 1 315 человек.

Врачи смогли выписать после лечения от коронавируса ещё 18 850 человек, а за всё время эпидемии - 1 956 588 человек.

За сутки в России умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 456 человек. Всего с марта погибли 43 597 пациентов.