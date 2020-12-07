Диетолог посоветовала, как не набрать лишние килограммы зимой

Как не набрать лишние килограммы за зиму Фото: "КП" Архив

Зимнее время года особенно располагает к набору лишнего веса. Виной всему недостаток солнца. Как справиться с желанием что-то перекусить и не набрать лишние килограммы, посоветовала врач-диетолог и нутрициолог Александра Ноев.

- В холодную погоду хочется налить чай, попробовать вкусное варенье. Потере контроля способствует «капустная» одежда. Чтобы не стать обладателем неустанно растущего животика, бедер и боков, нужно соблюдать определенные правила, - советует эксперт в беседе с ФАН.

Нужно рассчитать свой суточный калораж с учетом личной активности. Постараться сократить сладости и жареную пищу, убрать привычку запивать еду горячительными напитками.

Стоит добавить в рацион как можно больше овощей и фруктов ( особенно оранжевых), кисломолочных продуктов, продукты из муки грубого помола, нежирное мясо.

- Обязательно нужно употреблять жирную рыбу, яйца, 30-50 гр.сала с чесноком, горячие супы, сваренные на втором бульоне, - отметила врач.

Еще одно полезное правило – пить много воды. В холодное время года пить хочется меньше, чем летом, но не стоит забывать про норму употребления жидкости.

Можно заменить какую-то часть воды разогревающими чаями, добавлять к ним лимон или ложечку меда. А вот с кофе стоит быть осторожным, этот напиток не только прибавляет тревожности, но и блокирует снижение веса.

- Не забывайте про физическую активность, постарайтесь находить время для прогулок. Если до или после работы не выходит пройтись пешком, то нужно сделать это в обеденный перерыв, - советует Ноев.

Не менее важно вовремя ложиться спать. Самое главное время для восстановления сил – это период с 22:00 до 1:00. Поэтому оказаться в постели необходимо не позднее 23 часов. Норма сна для взрослого человека семь-девять часов, не стоит ею пренебрегать. Кстати, недосып приводит к набору лишних килограммов.

- К перееданию и лишнему весу приводит безделье. Когда скучно многие готовят что-то перекусить. Лучше направить энергию на любимое дело, хобби, чтобы избавиться от мыслей о еде, - заключила врач.

Ранее врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша объяснила, как происходит набор чрезмерного и нездорового веса в 200–300 кг. Этому способствует неконтролируемый аппетит из-за физиологических и психологических нарушений, пишет газета "Известия".