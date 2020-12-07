Мосгорсуд приговорил бывшего украинского футболиста Василенко к 12 годам колонии за шпионаж

Мосгорсуд приговорил бывшего украинского футболиста Василенко к 12 годам колонии Фото: Андрей МИРЕЙКО

В понедельник, 7 декабря, Мосгорсуд вынес приговор бывшем футболисту из Украины Василию Василенко, который проходит по делу о шпионаже. Согласно решению суда, подсудимый получил 12 лет колонии.

«Суд признал Василенко виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ, назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», - приводи РИА Новости заявление пресс-службы суда.

Слушания по делу проходили в закрытом режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в уголовном деле.

Напомним, бывшего игрока команд «Таврия», «Торпедо», «Дружба» был задержан в Москве еще в октябре прошлого года, но по другой статье – за перевоз через границу взрывчатых веществ. Позже дело переквалифицировали в «Шпионаж», максимальное наказание по данной статье до 20 лет лишения свободы.