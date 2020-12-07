Правительство выделило более 920 млн рублей на компенсации аграриям ущерба от ЧС

Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство выделило более 920 миллиона рублей на компенсации аграриям ущерба от чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, отметив, что средства будут направлены в регионы, чтобы компенсировать убытки сельхозтоваропроизводителям.

«Это были различные стихийные бедствия - заморозки, наводнения, засуха. Таким регионам направим межбюджетные трансферты, чтобы компенсировать убытки аграриям», - заявил глава кабмина в ходе оперативного совещания со своими заместителями.

За прошедший период 2020 года режим чрезвычайной ситуации природного характера был объявлен в 12 регионах. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что российские регионы оценивают ущерб аграриев из-за чрезвычайных ситуаций природного характера в текущем году в восемь миллиардов рублей.