В Сирии успешно испытали боевые беспилотники «Калашникова» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Беспилотники концерна «Калашников» хорошо себя показали во время боевых действий в Сирии. Об успешных испытаниях рассказал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Беспилотники «Калашникова» участвовали в боевых действиях в Сирии. Они хорошо себя зарекомендовали, Министерство обороны с удовольствием их приобретает», - приводит ТАСС слова главы госкорпорации.

Чемезов уточнил, что речь идёт не только о разведывательных беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), но и о боевых.

Напомним, ранее эксперт газеты The Washington Post написал, что новый малоразмерный ударный беспилотный летательный аппарат (микро-БЛА) «Куб-БЛА» концерна «Калашников» может изменить мир, как автомат АК-47, появившийся в прошлом веке. В статье отмечалось, что покупатели беспилотника смогут «управлять бомбой с высокой степенью точности».