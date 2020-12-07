Россияне сообщили, какие подарки хотят получить на Новый год Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Большинство российских мужчин хотели бы получить в качестве подарка на Новый год гаджеты, а также инструменты или автомобиль, а женщины больше всего хотят получить подарочный сертификат или путешествие. Это следует из опроса проведенного сайтом объявлений «Авито», имеется в распоряжении сайт kp.ru.

Согласно результатам опроса, пожелания мужчин отличаются от женских. Около 24% опрошенных мужчин назвали в качестве желаемого подарка гаджеты и инструменты. Кроме того, популярностью пользуются автомобиль (19%), алкоголь (12%), игровые консоли (11%), а также товары для спорта (9%).

Среди подарков которые хотели бы получить женщины, самыми популярными оказались подарочные сертификаты и путешествие, их назвали 30% и 25% опрошенных соответственно. Также среди желаемых подарков были названы сладости (20%), аксессуары (19%), одежда и обувь (17%), наборы для творчества (15%), нижнее белье (14%) и книги (12%).

Кроме того, опрос показал, что больше половины (58%) россиян любят делать подарки-сюрпризы, не спрашивая человека напрямую о том, чтобы он хотел получить на праздник. Детям в возрасте до 7 лет предпочитают покупать развивающие игры, а для детей от 8 лет и старше в качестве подарков готовят гаджеты. Также, что касается финансов, то большинство участников исследования (59%) готовы потратить на подарки не более 5 000 рублей.

Напомним, ранее сайт kp.ru, писал во сколько россиянам обойдется новогодний декор в 2020 году.