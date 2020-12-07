Заммэра Москвы заявила, что марафону борьбы с коронавирусом не видно ни конца ни края

Анастасия Ракова назвала пандемию временем вызовов. Фото: Пётр Ковалёв/ТАСС

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сказала, что марафону борьбы с коронавирусом пока не видно ни конца ни края

- Мы боремся с этой заразой, уже девять месяцев длится наш марафон, и не видно ему ни конца ни края. Сразу хочу сказать, что пандемия — это время вызовов, с которыми весь мир, и наша страна, наш город столкнулся впервые, - заявила заместитель мэра по вопросам социального развития.

Анастасия Ракова также выразила надежду, что эпидемию получится остановить в течение нескольких месяцев после начала вакцинации.