В Роспотребнадзоре рассказали, как провести новогодние праздники во время эпидемии коронавируса

В Роспотребнадзоре призвали не ходить по гостям в праздники Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты Роспотребнадзора советуют россиянам во время праздничных выходных не посещать новогодние мероприятия в закрытых помещениях и не выезжать за границу из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

- Постарайтесь воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, в том числе корпоративов. <...> Воздержитесь от поездок за границу. При планировании поездок необходимо учитывать возможные изменения эпидемической обстановки и карантинных мероприятий, - сказано в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

В ведомстве также отметили, что лучше встретить Новый год в окружении семьи или на даче, а в праздничные выходные дни не ходить в гости, не приглашать друзей и родственников к себе, а также избегать места массовых скоплений людей.

Кроме того, специалисты напомнили об обязательном ношении масок в людных местах и соблюдении дистанции.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал сократить новогодние праздники и сделать выходным 31 декабря, поскольку "всё равно никто не работает".