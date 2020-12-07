В Госдуме прокомментировали идею отказа от долгих новогодних каникул

В Госдуме выступили за традиционно длинные новогодние праздники Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев прокомментировал идею академика РАН, депутата Госдумы Геннадия Онищенко сократить новогодние каникулы. По мнению политика, в условиях пандемии коронавирса продолжительный отдых в кругу семьи – это хорошая идея.

«Я думаю, что в условиях пандемии, когда люди живут в постоянном стрессе, наверное, отдых с близкими — это то, что необходимо», — цитирует депутата RT.

Владимир Гутенев согласился с Геннадием Онищенко в том, что в период новогодних праздников в России традиционно возрастает уровень бытового травматизма. Но при этом отметил, что сам он выступает за устоявшиеся традиции проводить новогодние каникулы вместе с семьей.

«И если мы привыкли, что существуют достаточно продолжительные новогодние праздники, в том числе когда школьники с родителями могут не фрагментарно, а постоянно, на несколько дней сверстать совместные планы отдохнуть, я, наверное, в большей степени это приветствую», — подчеркнул Гутенев.

Напомним, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предложил отменить в России длинные каникулы на Новый год. Депутат заявил, что в этот период многие россияне вместо здорового отдыха ведут отнюдь не здоровый образ жизни.

«Ни один ковид не наносит столько ущерба, сколько наносит эта пьяная декада нашему здоровью», — цитирует Онищенко телеканал «360».

Добавим, ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по празднованию Нового года. В условиях распространения коронавирусной инфекции специалисты рекомендуют отказаться от посещения корпоративов и поездок за границу. Эксперты напоминают, что приоритетом в сложившихся условиях должна быть безопасность, поэтому лучше всего провести праздники дома с семьей, передает сайт argumenti.ru.