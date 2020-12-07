В Кремле прокомментировали задержание в Турции журналистов НТВ

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кремле рассчитывают, что инцидент с российскими журналистами телеканала НТВ, задержанными в Стамбуле, разрешится путем диалога и журналистов вскоре отпустят. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы продолжаем изучать обстоятельства этого задержания и его причины … Наши дипломаты находятся в контакте с турецкой стороной. Мы рассчитываем, что путем диалога удастся этот инцидент решить», - сообщил представитель Кремля, отметив, что Москва рассчитывает на то, что российские журналисты будут отпущены в ближайшее время.

На уточняющий вопрос о том, что будет делать Москва в случае, если ситуацию не удастся разрешить оперативно, Песков заявил, что будут предприняты «все возможные меры для оказания помощи задержанным российским журналистам».

Напомним, репортёра Алексея Петрушко и оператора Ивана Малышкина, которые являются сотрудниками программы «Центральное телевидение» на НТВ, задержали в пригороде Стамбула в четверг, 3 декабря, за съёмку без аккредитации в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 7 декабря, после четырех дней допроса российских журналистов доставили во дворец правосудия стамбульского района Чаглаян. На данный момент не известно, какие обвинения могут быть им предъявлены. Согласно турецким законам, несанкционированные съемки на военных объектах наказываются заключением сроком от 2 до 5 лет, однако им могут предъявить обвинение в шпионаже, за что может грозить лишение свободы от 15 до 20 лет.