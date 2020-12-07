Объем продаж вооружений 25 крупнейших компаний мира вырос в 2019 году до 361 млрд долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Объем продаж вооружений и военных услуг 25 крупнейших компаний мира вырос в прошлом году на 8,5 процента по отношению к показателю прошлого года, и составил 361 млрд долларов. Такие данные приводит Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (СИПРИ).

В своем докладе СИПРИ отмечает, что в 2019 году пять самых крупных военно-промышленных компаний мира находились в США. Объем продаж американской пятерки, в которую входят Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics, составил 166 млрд долларов. Всего же среди 25 крупнейших военных компаний в прошлом году было 12 американских с общей долей в 61 процента.

Кроме того, в группе лидеров впервые оказалась компания с Ближнего Востока - EDGE, которая была создана в Объединенных Арабских Эмиратах в прошлом году при слиянии около 25 мелких компаний. Она заняла 22-е место с долей в 1,3 процент.

Свои продажи по сравнению с 2018 годом в 2019 году увеличили 19 компаний из топ-25. Самый большой рост в абсолютных числах отмечен у американской Lockheed Martin в 5,1 млрд долларов (или 11 процентов), а самый большой в процентном отношении - у французской Dassault Aviatio в 105 процентов, то объяснили резким увеличением экспорта боевых самолетов Rafale

Что касается российских компаний в топ-25, то доходы двух, «Алмаза-Антей» и «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК), сократились на 634 млн долларов. Третья компания, входившая в топ, «Объединенная авиастроительная корпорация», покинула эту группу лидеров, после того, как объем ее продаж упал в 2019 году на 1,3 млрд долларов.