В России с 1 января ещё почти две тысячи школ получат субсидии на горячее питание для младших классов

Еще почти 2 тыс. школ с 1 января получат субсидии на горячее питание для младших классов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что в России с 1 января ещё почти двум тысячам школ предоставят федеральную субсидию на организацию горячего питания для учеников начальных классов.

Глава кабмина также отметил, что с начала учебного года федеральные средства на горячее питание для детей получили все регионы, где возможно обеспечить детей обедами.

- Сейчас это 38 тысяч школ по всей стране, а нужно, чтобы это было во всех образовательных организациях, - заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник, 7 декабря.

Он также отметил, что изменения в правила предоставления субсидии уже подготовлены, а работа продолжается.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, в начале года президент России Владимир Путин во время своего ежегодного послания Федерального собранию предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с первого по четвёртый класс.

- Все должны себя чувствовать в равных условиях, не должны дети и родители, которых часто сегодняшнее положение унижает, чувствовать, что они даже ребенка прокормить не могут, - добавил тогда президент.