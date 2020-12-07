Лавров: Россия будет через миротворцев содействовать обмену пленными в Карабахе

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва будет через российских миротворцев содействовать обмену пленными в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отметив, что конфликт в регионе пока только выходит из горячей фазы.

«Важнейший вопрос - обмен пленными. Будем всячески через наших миротворцев содействовать его скорейшему завершению», - заявил глава МИД РФ, открывая переговоры с армянским коллегой Арой Айвазяном.

Лавров отметил, что трехсторонние договоренности остановили войну, и теперь Южный Кавказ превращается из региона противоречий в регион стабильности, а Москва будет всячески этому содействовать.