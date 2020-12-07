Как правильно носить маску при коронавирусе, рассказал врач Леонид Рошаль

Врач Леонид Рошаль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врач Леонид Рошаль, который в свои 87 лет находится в группе риска, заявил, что сохранить здоровье ему помогли защитные маски, а также строгое следование правилам безопасности в период пандемии коронавирусной инфекции.

«Вот эта маска, считаю, спасла мне жизнь. Я немолодой, мне 87 лет. Думаю, что следование этой безопасности, которое для меня было очень строгим, позволило мне пока сохранить жизнь», – заявил знаменитый педиатр в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Кроме того, врач рассказал, как правильно носить маску. Рошаль отметил, что надевать ее к лицу нужно стороной, к которой пришита резинка. При возникновении неудобства, или при запотевании очков, он посоветовал поднять средство зашиты чуть повыше.

Напомним, накануне в Роспотребнадзоре оценили эффективность использования шарфов вместо медицинских масок в период распространения COVID-19. Эксперт центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии ведомства Михаил Лебедев сообщил, что данный предмет гардероба не может служить средством барьерной защиты от вирусов. Специалист также напомнил, что маска должна плотно прилегать к лицу, закрывая при это как нос, так и рот, при этом менять ее рекомендуется в течение двух - трех часов.