В Совфеде одобрили идею организовать ясли-сады при университетах

В Совфеде одобрили идею создания яслей-садов на базе университетов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Совфеде поддержали идею создать ясли-сады на базе высших учебных заведений. Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова назвала инициативу правильной.

«В принципе законодательство уже предоставляет такую возможность. Кстати, подобный опыт в ряде субъектов, в том числе в Республике Башкортостан, которую я представляю в Совете Федерации, есть. Мне видится, что это достаточно удобно, поскольку не требует возведения новых зданий, это приближено непосредственно к тому месту, где студенты обучаются», — цитирует сенатора RT.

Гумерова также добавила, что поддержка студентов поможет преодолеть эффект «отложенного родительства» среди молодежи.

«Студенчество — это та самая пора, когда молодые люди влюбляются, создают семьи. Безусловно, появление ребенка мы должны поддержать, чтобы это не сказалось на качестве обучения, и поддержать молодую семью», — отметила парламентарий.

Напомним, ранее идею создать ясли-сады на базе российских университетов предложил депутат Госдумы Иван Сухарев. Он отметил, что это поможет поддержать молодежь, которая решится обзавестись семьей уже в институтские годы, передают «Известия».