Лариса Голубкина попала в больницу с переломом шейки бедра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актриса Лариса Голубкина находится в больнице из-за перелома ноги.

О переломе шейки бедра и гопитализации звезды фильма "Гусарская баллада" сообщили 5 декабря в программе "Ты не поверишь!" на НТВ. Спустя два дня 80-летняя Голубкина подтвердила эту информацию РИА Новости.

- Упала, сломала ногу, нахожусь в больнице, - заявила актриса.

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина стала известна благодаря роли Шурочки Азаровой в комедии Эльдара Рязанова "Гусарская баллада". Она также сыграла в картинах "Дайте жалобную книгу", "День счастья", "Сказка о царе Салтане", "Трагедия века" и "Трое в лодке, не считая собаки". Лариса Голубкина была замужем за Андреем Мироновым.

Ранее актриса дала KP.ru большое интервью, в котором рассказала о знакомстве и жизни с легендарным советским актёром.