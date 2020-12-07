В Кремле опровергли предположение о том, что Чубайс будет переговорщиком между Россией и США

Специальный представитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс будет заниматься именно этим, а не налаживанием диалога с властями США, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также отметил, что одной из составляющих диалога между Россией и США могло бы стать "достижение целей устойчивого развития", однако такого не происходит.Диалог между странами, по мнению пресс-секретаря президента, находится в непростой стадии, "причём не по вине российской стороны".