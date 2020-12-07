Здравоохранение в Чувашии: помощь доходит до всех

К концу года Республика подводит итоги по отраслям. В частности, анализируется ситуация с местным здравоохранением.

Согласно внутренней статистике, за год на каждого жителя республики пришлось 10 посещений в поликлинику, каждый третий вызвал скорую медицинскую помощь, каждый пятый – пролечился в стационаре, а в дневных стационарах – каждый двадцатый. В общей сложности медицинскую помощь получили более 8 тысяч человек. Кроме того, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию продолжается профилактическая работа с населением. По данным Минздрава Чувашии, диспансеризацией и профилактическими осмотрами охвачено 165 тысяч человек. Так, медицинским работникам удалось сохранить жизни еще 200 пациентов, у которых онкологические заболевания выявлены на ранних стадиях и подлежат лечению.

В целом на свои нужды отрасль получила 26,2 миллиарда рублей. А непосредственно на реализацию национального проекта «Здравоохранение» направлено 3,7 миллиарда рублей . В результате в течение года здания региональных восьми фельдшерско-акушерских пунктов, которые пребывали в плачевном ветхом и аварийном состоянии, привели в порядок. На следующий год здесь планируется провести высокоскоростной интернет.

Кроме того, в 2020 году обновлено 10 поликлиник, в том числе 5 детских, введен в эксплуатацию и уже начал принимать маленьких пациентов новый инфекционный стационар Городской детской больницы № 2, заработала служба санитарной авиации. В Чебоксарах и Алатырском районе созданы 2 вертолетные площадки.

Так что можно с уверенностью сказать, что, невзирая на текущие сложности, связанные с распространением коронавирусной инфекции, здравоохранение в республике получало необходимое финансирование и развивалось, а население – своевременную профессиональную помощь людей «в белых халатах».