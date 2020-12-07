Собянин сообщил о готовности к масштабной вакцинации от коронавируса

Сергей Собянин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Система здравоохранения Москвы готова к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал московский мэр Сергей Собянин после начала вакцинации от COVID-19 в столице.

«Мы проверили всю систему: работу складов, доставки по хладоцепи до прививочных пунктов, хранение вакцины в прививочных пунктах, технологию разморозки, прививки... Считаю, что вся система готова к более масштабной вакцинации», - заявил градоначальник на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом

При этом московский мэр отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией «остается сложной», отметив рост по всем параметрам. При этом, по его словам, система здравоохранения Москвы работает стабильно. Вакцинацию Собянин назвал главным на сегодняшний день направлением и решением проблемы.

Напомним, в минувшую пятницу, 4 декабря, на портале mos.ru открылась электронная запись на прививку от коронавирусной инфекции в Москве. Всего на сегодняшний день в столице находится 70 прививочных пунктов, работа которых началась с субботы, 5 декабря