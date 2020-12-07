Песков заявил, что Кремлю известно, кто стоит за распространением слухов о людях якобы из окружения Путина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кремлю известны организаторы кампании по распространению слухов о людях, которые якобы находятся в окружении президента России Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что попытки подобных вбросов продолжаться

«Мы знаем более или менее, кто является организатором этой деятельности, и знаем, что эта работа будет продолжаться», - сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу прокомментировать ряд появившихся в СМИ «расследований» о людях, связанных с российским лидером, при этом отказавшись сообщить более детальную информацию об организаторе, уточнив, что «такие информационные упражнения будут продолжаться, нам об этом хорошо известно и было известно ранее»

Песков назвал такие заявления «подгонкой разных слухов», которые зачастую не имеют ничего общего с реальностью. По его словам, «такие устремления по дискредитации - иногда умелые, иногда менее умелые - не достигают своей цели»