Камила Валиева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Молодая ученица тренера Этери Тутберидзе фигуристка Камила Валиева отреагировала на разговор со своим наставником после проката на пятом этапе Кубка России в Москве. Валиева добилась победы. Однако же после соревнований тренерский штаб Тутберидзе высказал несколько критических ноток в адрес спортсменки.

- Спасибо моим тренерам за работу, терпение, помощь и понимание. Трудимся дальше. Хочу, чтобы у вас всегда была возможность меня похвалить, - написала у себя в личном Инстаграме Камила Валиева.

Напомним, что ранее Камила Валиева одержала победу на пятом этапе Кубка России с рекордными результатами, которые не буду засчитаны из-за "региональных" ограничений.

14-летняя Камила Валиева в прошлом сезоне выиграла все юниорские соревнования, в которых принимала участие. Это - два этапа серии Гран-При, финал серии турниров и чемпионат мира среди юниоров. Кроме того, Валиева стала первой на первенстве России. В этом сезоне Валиева стала второй на втором этапе Кубка России и на пятом - победила.