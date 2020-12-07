«Одноклассники» запустили информационную кампанию #НеМолчите. Фото: Пресс-служба "Одноклассников"

Социальная сеть "Одноклассники" и «ООН-женщины» запустили информационную компанию #НеМолчите. Она приурочена к акции «16 дней против насилия в отношении женщин».

В "Одноклассниках" появились рамки для фотографий #НеМолчите. Выбрав эти рамки, пользователи увидят ролик, который расскажет, что делать, если кто-то из близких стал жертвой насилия.

Каждый пользователь, установивший рамку, может распространить информацию про акцию. В ленте новостей автоматически появится пост, призывающий друзей присоединиться к движению против насилия.

Благодаря рамкам #НеМолчите у пользователей появится возможность стать частью сообщества по борьбе с насилием — вступить в официальную группу «ООН-женщины» в Одноклассниках и получить психологическую поддержку. Кроме этого, в группе будут появляться посты, которые подробно расскажут о том, какие виды насилия бывают, чем они отличаются друг от друга и как их распознать.

Глобальная кампания «16 дней активных действий против гендерного насилия» ежегодно стартует 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, и заканчивается 10 декабря, в Международный день прав человека.