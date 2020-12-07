Кремль осуждает теракт выходца из Чечни, убившего учителя во Франции

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кремль однозначно осуждает теракт выходца из Чечни, убившего учителя во Франции. Об Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидер Дмитрий Песков, отметив, что нет сомнения в том, что произошедшие было терактом.

«Здесь тема абсолютно однозначна: речь идет об убийце, речь идет о террористе. И деяния его абсолютно осуждаются и являются неприемлемыми. Это исчерпывающая оценка этой ситуации», - заявил пресс-секретарь главы государства, комментируя вопрос, насколько тема убийства учителя может стать предметом рассмотрения в Кремле и разговора с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Напомним, выходец из Чечни Абдулах Анзоров убил французского учителя Самюэля Пати за то, что тот объяснял основы свободы слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда, нарисованных художниками Charlie Hebdo. Во время задержания подозреваемый оказал сопротивление и был ликвидирован. По делу об убийстве преподавателя проходят еще десять человек, трое из которых выступили пособниками. Преступник предлагал школьникам деньги за информацию о своей жертве.