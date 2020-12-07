Суд в Стамбуле освободил журналистов НТВ Фото: REUTERS

Дворец правосудия стамбульского района Чаглаян освободил российских журналистов телеканала НТВ. Как сообщает телекомпания, сотрудники программы «Центральное телевидение» будут депортированы в Россию в ближайшее время.

«По предварительной информации, наших коллег должны депортировать в ближайшее время. Детали пока уточняем», - сообщают в пресс-службе российского телеканала.

Напомним, репортёра Алексея Петрушко и оператора Ивана Малышкина задержали в пригороде Стамбула в четверг, 3 декабря, за съёмку без аккредитации в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma. В понедельник, 7 декабря, после четырех дней допроса журналистов доставили во дворец правосудия Стамбула. Предполагалось, что им могут предъявить обвинение в шпионаже, за что может грозить лишение свободы от 15 до 20 лет.

Как писал сайт kp.ru, в Кремле выразили надежу, что инцидент разрешится путем диалога и журналистов вскоре отпустят.