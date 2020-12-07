Лавров: Россия продолжит безвозмездно помогать Армении в борьбе с коронавирусом Фото: REUTERS

Москва продолжит безвозмездно помогать Еревану в борьбе с коронавирусной инфекцией. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с армянским коллегой Арой Айвазяном.

«Говорили, конечно, о задачах противодействия коронавирусу … В двусторонним формате Россия продолжит поставлять армянским друзьям на безвозмездной основе мобильные биолаборатории, тест-системы, реагенты, медицинскую технику», - заявил глава МИД РФ, отметив, что Армения проявляет интерес к сотрудничеству по использованию российской вакцины от коронавирусной инфекции.

Как писал сайт kp.ru, в ходе пресс-конференции Лавров также сообщил, что Россия будет через миротворцев содействовать обмену пленными в Нагорном Карабахе. Министр отметил, что конфликт в регионе пока только выходит из горячей фазы, однако принятые трехсторонние договоренности остановили войну, и на сегодняшний день Южный Кавказ превращается из региона противоречий в регион стабильности, и Москва будет всячески этому содействовать.