Психолог назвала оптимальную продолжительность новогоднего отдыха Фото: EAST NEWS

Впереди новогодние каникулы, отдыхать будем до 10 января. Столь продолжительный перерыв в работе у многих вызывает вопросы. Например, депутат Госдумы Геннадий Онищенко уверен, что достаточно дать людям выходные 31 декабря и 1 января.

По мнению психолога Марианны Абравитовой, для полноценного отдыха человеку нужно пять дней.

Существующие сегодня затяжные новогодние выходные в январе — это не отдых, а пауза, в которой часть людей не могут найти себе занятие, кроме употребления спиртного. Это приводит к отравлению алкоголем и травмам.

-У людей отсутствует культура отдыха. В тоже время, во многих уголках страны нет ничего, кроме магазина с алкоголем, что приводит к чрезмерному употреблению спиртного от безделья, - заключила психолог в беседе с ФАН.

Пятидневного отдыха, по ее мнению, будет вполне достаточно, чтобы восстановится, выспаться и не начать томиться от безделья.