Джон Терри. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский "Спартак" поздравил с 40-летием английского футболиста Джона Терри. Сейчас некогда звезда лондонского "Челси" - тренер клуба "Астон Вилла".

- С юбилеем, Легенда! Сегодня Джону Терри исполнилось 40! Всегда рады видеть в Москве, - написала пресс-служба "Спартака" в клубном Твиттере.

Напомним, что осенью 2018 года было немало разговоров и трансферных слухов о грядущем переходе в состав "Спартака" английского защитника. Джон Терри тогда был в статусе свободного агента и даже побывал в Москве на играх "красно-белых". Но в итоге Терри завершил карьеру футболиста и стал тренером в штабе клуба "Астон Вилла".

Терри известен по своей игре за лондонский "Челси". Он выступал за этот клуб с 1998 по 2017 годы. И в сезоне 2017/2018 годов Терри завершил карьеру игрока в "Астон Вилле". В сборной же футболист играл с 2003 по 2012 годы. Последним для него стал поединок отборочного турнира ЧМ-2014 против Молдовы, который англичане выиграли со счетом 5:0.