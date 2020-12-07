YouTube показал самые популярные в России видео 2020 года Фото: YouTube

Видеохостинг YouTube рассказал, какие видеоролики стали самыми популярными в России в 2020 году. Аудитория сервиса достигла 77% россиян, всего же в мире YouTube пользуются два миллиарда человек, сообщила пресс-служба компании.

«Новые звезды и хорошо известные блогеры создавали запоминающиеся видео, а пользователи отвечали им взаимностью — около одного миллиарда просмотров ежедневно по всему миру», - сказано в сообщении.

YouTube также напомнил, что 2020 год прошел под эгидой коронавирусного карантина в десятках стран по всему миру, поэтому пользователи гораздо больше обычного проводили время #домавместе.

В итоге в российском сегменте видеохостинга на первое место по просмотрам среди пользователей из РФ вышло видео LABELCOM: Юрий Дудь х Лолита | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

В топ-5 также вошли работы блогеров и елеведущих:

2 место - вДудь: Щербаков - спецназ, панк-рок, любовь

3 место - Вечерний Ургант: Видеоблогер и музыкант MORGENSHTERN о пути к успеху

4 место - Mamix?: ЗА СКОЛЬКО МИНУТ ОПАРЫШИ СЪЕДЯТ БУРГЕР?

5 место - A4: Вернулись в ШКОЛУ на Один День Челлендж !

Что касается музыкальных клипов и роликов, YouTube отдельно выделил группу Little Big, которой так и не удалось попасть на Евровидение, но трижды получилось попасть в рейтинг самых просматриваемых видео сервиса.

Топ-10 выглядит так:

1. Little Big - Uno

2. LITTLE BIG - HYPNODANCER

3. Клава Кока & NILETTO - Краш

4. Клава Кока - Покинула Чат

5. MIA BOYKA & ЕГОР ШИП - ПИКАЧУ

6. MORGENSHTERN & Элджей - Cadillac

7. MORGENSHTERN & Тимати - El Problema

8. Dabro - Юность

9. LITTLE BIG - TACOS

10. Мэвл — Холодок

Самым популярным автором роликов на YouTube стал A4, за ним следует техноблогер ГЛЕНТ, а на третьем месте Mamix?.

Были и ударники труда на YouTube. Среди совершивших настоящий прорыв и показавших рост не менее 200% оказались ГЛЕНТ (1 место), Mamix? (2 место), Dream Team House (3 место). В топ-5 вошел Антон Лапенко и Lesha Maisak.