Климатолог спрогнозировал, когда в России будут зимы без снега Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский климатолог, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов предположил, когда в России будут зимы, полностью без снега.

По словам эксперта, ждать подобного природного явления не так долго. Существуют модели изменения климата, на потепление влияют многие факторы, в том числе выброс парниковых газов в атмосферу. В большей части страны в обозримом будущем радикальных изменений не ожидается.

- Снежный покров будет сохраняться какое-то время. Но нельзя не отметить, что он будет сокращаться. Снежные зимы, какие мы привыкли видеть, останутся только в Сибири. Но их граница отодвинется на сотню километров на север, - рассказал «Ридусу» климатолог.

Что касается конкретных прогнозов, то частично бесснежные зимы в европейской части России могут фиксироваться уже через 30-40 лет, то есть, к 2060 году.

- А бесснежные зимы целиком можно будет ожидать где-то в 2070—2080-х годах, - сообщил Семенов.