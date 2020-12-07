Названа причина неизвестной болезни в Индии

Эксперты назвали возможную причину неизвестной болезни в Индии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В минувшие выходные на юге Индии произошла вспышка неизвестного заболевания. В городе Элуру (штат Андхра-Прадеш) от странной болезни умер один человек, еще 315 были госпитализированы со схожими симптомами. Среди них 70 женщин и 46 детей.

Эксперты предполагают, что причиной вспышки стали средства защиты от комаров и токсичные хлороорганические соединения. Но пока это лишь предположения, никаких официальных данных на этот счет нет. Возбудитель болезни пока также не найден, пишет агентство PTI. Сейчас в лаборатории продолжают изучать образцы воды, еды и крови пациентов.

У всех заболевших наблюдаются схожие симптомы. Они жалуются на головную боль, обмороки, симптомы эпилепсии с появлением пены изо рта и головокружением. При этом тесты на коронавирус у пациентов оказались отрицательными.

Сейчас большинство заболевших находятся в стабильном состоянии. Более 180 человек уже выписали из больницы, 160 пока остаются на лечении.