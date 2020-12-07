«Заминированный» самолет «Аэрофлота» вылетел в Москву Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самолет российской авиакомпании «Аэрофлот», о «минировании» которого сегодня сообщали СМИ, наконец вылетел в Москву из Нью-Йорка. Рейс SU103 был задержан почти на семь часов и вылетел только в 09:10 по московскому времени.

Пилоту сообщили о возможном минировании, когда он подлетал к аэропорту назначения рейса Москва-Нью-Йорк, сообщила агентству ТАСС пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова.

«Посадка самолета прошла в штатном режиме, после чего был проведен тщательный досмотр. Информация не подтвердилась», - рассказала она.

Лайнер вылетел обратно в 09:10 и прибудет в Шереметьево в 17:34.

Утром в понедельник американские СМИ сообщили о «минировании» российского самолета. По данным телеканала Fox News, пассажиров рейса Москва - Нью-Йорк эвакуировали из самолета из-за предполагаемой угрозы наличия на борту взрывного устройства. На борту, по разным данным, было около 250 человек.

Одна из пассажирок рассказала прессе, что всех осматривали в аэропорту. Багаж обследовали кинологи.

Полиция Нью-Йорка после проверки не подтвердила наличие взрывного устройства.