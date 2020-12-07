Треть россиян стала испытывать проблемы со сном в 2020 году. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Тяжелые думы стали основной причиной бессонницы около 30 процентов россиян в 2020 году. Об этом говорят результаты исследования, проведенного AliExpress Россия и исследовательским агентством ResearchMe накануне очередного Дня любителей поспать

Согласно проведенному опросу, почти треть россиян сообщили, что стали спать хуже, чем годом ранее. 65 процентов опрошенных не заметили изменений, и всего 13 процентов респондентов заявили об улучшении качества сна в этом году. При этом с тем, что хороший сон лечит, согласны все участники опроса независимо от пола, возраста или места жительства.

Больше всего россиян беспокоит процесс погружения в сон. Как отметили 37 процентов опрошенных, они долго не могут уснуть, ворочаются и много думают. Чаще всего такую проблему называли жители в Северо-Западного федерального округа (43 процента), на Урала (45 процента) и Сибири (42 процента).

Четверть россиян жалуются на прерывистый сон. Причем такая проблема не зависит от возраста или пола, однако была отмечена географическая специфика. Больше всего просыпаются ночью в СЗФО, Поволжье и на Урале. На чуткий сон пожаловались жители Сибири.

Около 11 процентов опрошенных сообщили тревожных снах. В сновном об этой проблеме рассказывали молодые женщины в возрасте от 18 до 34 лет.

По мнению участников опроса, больше всего им мешают спать психологические проблемы. Этот ответ наиболее популярен среди молодежи (45 процентов). Люди старше 45 лет чаще говорят о проблемах со здоровьем. Около 30 процентов опрошенных пожаловались на домочадцев и домашних животных. Звуки от соседей беспокоят 19 процентов россиян, а на шум с улицы пожаловались 15 процентов респондентов.

Самыми популярными способами борьбы с бессонницей россияне назвали просмотр фильма перед сном (32 процента), успокоительные травяные чаи (22 процента), прогулка на свежем воздухе (20 процентов). В пятерку также попали снотворные препараты (18 процентов), и чтение художественной литературы (16 процентов)